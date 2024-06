C’è entusiasmo ai margini della Villa Comunale: partono i lavori di restyling e, tutt’intorno, ci sono persone felici. L’evento, visto da lontano, potrebbe sembrare banale e invece rappresenta un traguardo importante perché giunge al termine di due anni di confronto, progetti, interlocuzioni con la Soprintendenza e con la cittadinanza: «Ecco perché mi sento di dire che questo dell’avvio dei lavori è un giorno storico - Enzo Santagada è assessore al verde, appassionato e tenace - si tratta di un momento per il quale ci siamo impegnati tanto, che ci ha imposto lunghissimi momenti di confronto e di attesa. Oggi, finalmente, tutto si conclude e partono gli interventi».

Sul tavolo, allo stato attuale, poco meno di tre milioni di euro per un intervento diviso in due lotti, uno finanziato da Città Metropolitana e un altro finanziato dal Pnrr. In realtà, per completare tutti gli interventi, servirebbe almeno il doppio dei finanziamenti ma l’assessore Santagada è ottimista: «Arriveranno, in corso d’opera arriveranno».

Per circa un anno e mezzo (forse un po’ di più) sarà interdetta gran parte della Villa Comunale di Napoli, quella che va da piazza della Repubblica fino alla cassa armonica; i napoletani potranno passeggiare solo sul vialone iniziale che congiunge piazza Vittoria con l’acquario.

In questi lunghi mesi ci sarà un costante viavai di addetti e specialisti: si interverrà sul verde, sulle 66 opere d’arte custodite tra i viali, sulle strutture architettoniche, sulla pavimentazione, sull’impianto di irrigazione e su quello elettrico, si realizzerà anche un nuovo impianto di videosorveglianza per garantire una sicurezza totale a chi frequenta la villa e per ipotizzare anche aperture serali (e notturne) in specifici momenti dell’anno.

Ascoltare la voce di Guido Riano significa perdersi, letteralmente, nel racconto di quel che la Villa è stata e di quel che sarà. Riano è l’architetto che ha progettato gli interventi e adesso anche lui è al settimo cielo. Parla del parco con un trasporto che pare amore vero, ha recuperato la storia, quella vera, per adeguare il suo lavoro ai progetti che si sono succeduti dal 1781, quando Ferdinando di Borbone chiese a Vanvitelli di realizzare un “Real Passeggio”, fino al 1990 con gli ultimi interventi e la recinzione di Mendini con i siluri illuminati che generarono critiche e polemiche.

L’architetto spiega quel che accadrà alla Villa e sembra che già veda realizzato il suo progetto, che i disegni siano trasformati in realtà solo per mezzo delle parole «l’idea è quella di adeguare la storia e l’attualità, di recuperare l’antico e riportarlo a quel che era, senza tentare imitazioni posticce ma inserendo elementi e idee attuali».

Per capire le parole di Riano bisogna guardare quel che sta per accadere. All’altezza della cassa armonica, ad esempio, un tempo c’era una cortina di vegetazione che separava il luogo dalla vicina strada. Oggi quella cortina non c’è più, ma sarà sostituita da “paraventi” di opere d’arte e cascate di fiori che restituiranno intimità ai fruitori degli eventi. Per comprendere definitivamente le intenzioni dell’architetto bisogna spostarsi di fianco alla meridiana restaurata da poco e scoprire che l’ombra, adesso, finisce sull’asfalto della Riviera di Chiaia: «La sposteremo verso l’interno per fare in modo che l’ombra resti tutta all’interno della Villa - sorride Riano - e realizzeremo anche un orologio solare, così com’era previsto nei progetti antichi».

In realtà i lavori non si limiteranno alle esigenze storiche, ci saranno tante attività che garantiranno la definitiva modernizzazione della Villa Comunale, a partire da un impianto d’irrigazione finalmente moderno e in grado di fornire l’acqua necessaria ad ogni zona del parco. Ci sarà grandissima attenzione anche al nuovo impianto elettrico che sarà adeguato alle norme attuali, porterà elettricità e luce in maniera capillare e permetterà anche di pensare a speciali illuminazioni per le opere d’arte che già ci sono e anche per quelle che saranno installate in varie zone del Parco, per garantire una corretta mescolanza tra l’arte antica e quella d’oggi.

Grande attenzione anche alla pavimentazione. Via il tufo sbriciolato che segna i passi nella Villa da più di duecento anni ma si trasforma in polvere odiosa nei giorni di vento e in acquitrino melmoso nei giorni di pioggia: sarà sostituito da una malta drenante che eviterà appantanamenti d’acqua e garantirà passeggiate senza inciampi e senza polvere.