Napoli, erbacce rimosse e «dimenticate» nella biblioteca comunale: manutenzione flop in periferia

Venerdì 30 Agosto 2019, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre mesi dopo l'intervento sul verde della biblioteca comunale Grazia Deledda di Ponticelli, nella periferia orientale della città, i cumuli di erbacce restano ancora nel cortile, abbandonati a poca distanza dai banchi utilizzati dagli studenti, attirando insetti e roditori dall'adiacente parco comunale De Simone.Dopo diverse settimane, quindi, nessuno ha provveduto a recuperare e smaltire il materiale della massiccia operazione di pulizia effettuata dagli «LSU giardini» i primi di giugno in seguito alle segnalazioni di alcuni universitari che frequentano la struttura pubblica di vico Santillo, nel centro storico del quartiere di Napoli Est. A smaltire i rovi dovrebbe essere l'Asìa Napoli. L'ordinaria pulizia dell'edificio, invece, è affidata agli operatori della Napoli Servizi.Inascoltate le segnalazioni sulle necessità di rimuovere il materiale. Una circostanza che ben testimonia la mancanza di ordinarietà nella manutenzione delle diverse strutture comunali. Intanto, mentre le erbacce rimosse giacciono ancora a terra, l'erba cresce rigogliosa e presto bisognerà intervenire nuovamente per evitare la situazione di degrado e mancato decoro creatasi nei mesi scorsi.Non c'è pace per la biblioteca di Ponticelli per la quale sono necessari altre azioni di riqualificazione per i locali interni specie per rispondere alle esigenze dei numerosi giovani che la frequentano per studiare. Manca ogni tipo di confort e parte degli spazi al primo piano restano inagibili. Nei mesi scorsi sono stati effettuati, in emergenza, lavori ai servizi igienici e nelle aule al piano terra che risultavano inagibili. Scongiurata l'inagibilità della struttura bisognerà prestare maggiore attenzione alla gestione ordinaria.