Martedì 19 Marzo 2019, 09:16

Una «litigiosità cannibale, assai spesso prodotta dall'invidia». Non si nasconde dietro perifrasi Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli. Interviene con parole dirette nel dibattito sull'eccesso di litigiosità che a Napoli blocca molte istituzioni.«Napoli è litigiosa da sempre. L'eccesso di individualismo è uno dei punti di debolezza del Mezzogiorno. Ne viene colpita l'efficacia di qualsiasi forma di rappresentanza. E lo dice una che ha avuto esperienze in più organismi rappresentativi».«Tornare ai valori, mi sembra che ne stiamo perdendo il senso, chiusi in un culto dell'individualismo che è pericoloso. Fa perdere di vista l'interesse generale e stronca la capacità di progettare e sognare. Le cronache ce ne offrono molti esempi».«L'assenza di volontari per le Universiadi. Mi sono chiesta, se anche i giovani si tirano indietro significa che mancano esempi positivi e incoraggiamenti. Ma certo, nei mesi scorsi, attorno alle Universiadi si è celebrato uno dei tanti scontri cittadini».«Sì, anche se tra il sindaco e il presidente della Regione i contrasti e i litigi sono continui su più fronti e settori».«Lo trovo vergognoso. Mi sembra, dopo mesi e mesi, che stia sfociando quasi nell'odio personale. I due vertici istituzionali si lanciano strali a distanza, non si parlano se non con invettive e non si fidano l'uno dell'altro».