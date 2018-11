Napoli, legionella all'ospedale San Paolo: i Nas tornano in ospedale a caccia di documenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 6 Novembre 2018, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura vuole vederci chiaro, e per questo ieri mattina i carabinieri del Nas sono tornati in azione. Ieri di buon mattino i militari agli ordini del colonnello Vincenzo Maresca sono tornati a bussare alle porte degli uffici amministrativi del nosocomio di Fuorigrotta esibendo un nuovo mandato di perquisizione e di acquisizione di atti ordinato dai pubblici ministeri napoletani. La delicatezza del caso impone il massimo riserbo investigativo, anche perché si rischia di alimentare allarmismi e paure. Ma sta di fatto che l'indagine sula presenza del pericolosissimo batterio in alcuni serbatoi utilizzati per trasferire l'acqua calda nelle condotte idriche dell'ospedale potrebbe a breve allargarsi, coinvolgendo altre strutture sanitarie cittadine.