Napoli, Leica arriva in città, ecco il primo store monomarca del Sud Italia

E anche Leica sceglie Napoli. Dopo Starbucks, azienda americana leader nel mondo della caffetteria, a scommettere nella città all’ombra del Vesuvio è Leica, il prestigioso marchio del mondo della fotografia. Il Leica Store Napoli, aperto da R-Store Napoli con Leica Camera Italia, è il primo negozio monomarca del Sud Italia. Il luogo scelto dall’azienda per il suo punto napoletano è nel cuore di Chiaia, in via Nisco 25. Il 24 maggio, alle 18, si è tenuto l’evento inaugurale. Con oltre 100mq e tre vetrine su strada, il nuovo Leica Store vuole essere una svolta per la vendita al dettaglio del marchio.

«La fotografia cattura emozioni, racconta storie di sogni e memorie, ‒ ha commentato Renato Rappaini, Manager Director di Leica Camera Italia ‒ documenta la realtà in maniere uniche e personali. Da oltre un secolo, Leica si dedica a supportare fotografi amatoriali e professionisti offrendo strumenti di qualità ineguagliabile che elevano la narrazione visiva. Con entusiasmo, annunciamo l'apertura del nostro nuovo store a Napoli, in collaborazione con la società R-Store, leader retailer per qualità distributiva. Questo punto vendita non sarà solo un luogo per acquistare i nostri prodotti, ma un vero e proprio spazio esperienziale dove immergersi nei valori e nell'eccellenza di Leica. Vi invitiamo a scoprire di persona la passione e l'innovazione che ogni nostra fotocamera e obiettivo portano al mondo della fotografia».

Non solo macchine fotografiche. Nel nuovo store è possibile trovare anche Leica Cine 1, il nuovo Cinema TV, e una selezione di prodotti per l'osservazione Leica Sport Optics. Da oltre cento anni, infatti, l'azienda tedesca crea anche binocoli, cannocchiali da osservazione e da puntamento e telemetri. Tutti progettati per le avventure in natura. In occasione dell'apertura è stata anche allestita una selezione di immagini del progetto "QUESTIONE DI ATTIMI" di Stefano Mirabella, docente della Leica Akademie Italy e pluripremiato street photographer. Una mostra che racconta la magia dell'inconsueto nel quotidiano, con la strada e le persone che l'attraversano.

«Scegliere il marchio Leica per la nostra catena di negozi è più di una decisione aziendale ‒ ha dichiarato Giancarlo Fimiani, CEO and Founder R-Store SpA ‒ è un’affermazione di qualità, precisione e dedizione all’eccellenza. Con Leica vogliamo portare avanti una tradizione di innovazione e prestigio nel mondo della fotografia, offrendo ai nostri clienti l’accesso a strumenti di creazione visiva senza pari. Ogni foto catturata con Leica non è solo un’immagine ma una testimonianza dell’arte e della tecnologia unite in un’unica esperienza. A Napoli il primo store della nostra rete di punti vendita, che si espanderà velocemente in altre regioni di Italia. Vi aspettiamo in store per testare i prodotti Leica e vivere esperienze immersive nella fotografia con eventi culturali e divulgativi che si programmeremo ogni mese».

«Leica è sempre stato un punto di riferimento nella fotografia, ‒ ha concluso Giuliana Tizzano Treichler, Direttore marketing R-Store SpA ‒ e vogliamo iniziare a dare ai napoletani un luogo in cui confrontarsi con la fotografia. Questo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista culturale. Leica è la storia della fotografia, la usano i più grandi fotografia del mondo. La fotografia è una delle massime forme di espressione, questa è la quadratura del cerchio».

Quello di Napoli è il 1° store del marchio aperto in Italia gestito da terzi. Sono già in programma nuove aperture e i progetti per lo store Leica nel capoluogo campano proseguiranno. È già prevista una serie di appuntamenti dedicati alla fotografia con ospiti i fotografi Certified by Leica e i docenti della Leica Akademie Italy. Nei prossimi mesi sarà possibile trovare in vendita anche prodotti vintage.