Napoli, lo scandalo ospedali: mancano lenzuola e mascherine

Venerdì 18 Ottobre 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2019 23:02

Ospedali senza lenzuola, infermieri senza divise e reparti oncologici dove mancano persino rotoli di carta e mascherine. L’emergenza riguarda la maggior parte dei presidi ospedalieri napoletani e ha messo letteralmente in ginocchio l’assistenza fornita dai sanitari, costretti ad arrangiarsi con soluzioni di fortuna. C’è chi si porta il camice da casa, chi si lava la propria divisa e, spesso, la carenza di biancheria, viene sostituita con carta monouso, teli di fatto sintetici o, nei casi più fortunati, con lenzuola sterili prese in prestito dalle sale operatorie. Se da una parte i sanitari cercano di tamponare l’assenza di forniture, adattandosi ai rimedi “fai da te”, dall’altra, i reparti e i pronto soccorso sono ormai diventati una specie di ospedale da campo. Gli ammalati si ritrovano su lettini ricoperti con un velo di carta che si stracciano, non assorbono e non mantengono il calore come il cotone.