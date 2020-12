Napoli, la lettera a Babbo Natale: «Mio fratello è ricoverato, tornerà ma non c’è il letto»

Una letterina inviata a Babbo Natale per chiedere un letto nuovo da regalare al suo fratellino, ma anche un pigiama e un paio di scarpe e - se è possibile - pure “un gioco a tua scelta così, quando Bruno esce dall’ospedale e torna a casa, sarà certamente più contento”. A scriverla - con l’aiuto delle zie - è il piccolo Giuseppe, quattro anni. Da quando la mamma è al Pausilipon per assistere Bruno ammalato di leucemia, il bimbo non riesce a pensare ad altro se non a quando la sua famiglia tornerà a stare di nuovo insieme. La storia è questa: mamma Annamaria, 35 anni, un marito non ce l’ha e neanche un lavoro. Vive in un casa umida e fatiscente all’Anticaglia. Con lei i due piccini e suo fratello che si arrangia come può per contribuire a mandare avanti la baracca.

La nonna - anima e motore della famiglia - è morta in pochi mesi colpita da un male che non le ha dato scampo. Senza di lei tutto è diventato più difficile, a cominciare dalla pensione che non c’è più. Quei pochi soldi, ogni mese, erano preziosi per far fronte alle spese di casa. Ma il destino talvolta sembra accanirsi su chi già vive una condizione di disagio e difficoltà. Circa dieci giorni fa mamma Annamaria, facendogli il bagno, scopre sul corpo di Bruno tante strane macchie scure. La telefonata al pediatra, la visita di controllo e il consiglio di portare subito il bambino al Santobono. Poche ore sono bastate ai medici dell’ospedale pediatrico ad avere un quadro chiaro della situazione: “il piccolo è affetto da leucemia. Bisogna cominciare le terapie al più presto se si vuole evitare che la situazione peggiori”. Le prime a intervenire sono state le zie di Bruno, amorevoli e affettuose, che gli hanno comprato la biancheria necessaria al ricovero in ospedale. Bruno non aveva neanche un pigiama di ricambio. Al resto ci sta pensando Anna Di Biase, volontaria tenace e determinata, che con la sua “Spa”, ovvero la “Società per Amore”, mette le migliori energie napoletane al servizio di chi ne ha bisogno. Anna - come vuole la tradizione - anche quest’anno sta organizzando la più solidale delle feste di Natale, quella in cui un piccolo gesto si trasforma in pura felicità per chi poco è abituato a vivere momenti di gioia e spensieratezza. Ed è proprio nelle sue mani che è finita la letterina del piccolo Giuseppe grazie allo spirito di iniziativa di Tonia, donna dal cuore grande, che per una serie di circostanze era a conoscenza della situazione drammatica di Annamaria.

LE CURE

«Il piccolo ha cominciato la chemioterapia e la prima seduta purtroppo non è andata neanche troppo bene - racconta Tonia - a Natale tornerà certamente a casa almeno qualche giorno ma così non è possibile. Ci vuole un letto nuovo e poi un armadio, un divano letto per lo zio che dorme in soggiorno. Un pittore si è già dichiarato disponibile a dare una rinfrescata alle pareti dell’appartamento: ce n’è un gran bisogno. E poi ci vorrebbero tante altre cose ma Annamaria non può permettersi di comprare nulla». Una casa piccola, umida e fatiscente, dove ormai non c’è quasi più niente. Quando Bruno è andato in ospedale con la mamma, le zie, che intanto si stanno prendendo cura di Giuseppe, sono state costrette a buttare via buona parte dell’arredamento ormai non più utilizzabile, men che meno se in quella casa è in arrivo un bambino leucemico che ha bisogno di vivere in un ambiente se non del tutto sterile, quasi.

La macchina della solidarietà guidata dalla “Società per Amore” si è messa in moto subito grazie a una super chat operativa 24 ore su 24. E c’è da crederci che nel giro di qualche giorno la casa di Annamaria sarà pronta ad accogliere il piccolo Bruno ma è chiaro che la “Spa” da sola non può farcela: «C’è bisogno dell’aiuto di tutti - dice Anna Di Biase - la povertà aumenta e le emergenze sono tante: ora stiamo leggendo decine di letterine che abbiamo ricevuto dai bimbi ricoverati in ospedale, dalle case famiglia, da tanti genitori che non hanno i soldi nemmeno per comprare le scarpe ai propri figli. Cercheremo di accontentarli tutti ma più siamo e più sorrisi regaleremo».

Ultimo aggiornamento: 7 Dicembre, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA