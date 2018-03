Napoli, librerie come infopoint: apertura straordinaria per Pasqua e Pasquetta

Venerdì 30 Marzo 2018, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasqua e Pasquetta in libreria per un picnic di cultura: è l’invito che stamattina l’assessore alla Cultura e al Turismo di Napoli Nino Daniele ha rivolto al fiume di turisti che già dalle prime ore del mattino ha invaso l’aeroporto Capodichino per trascorrere le festività pasquali a Napoli o in costiera.Con indosso una pettorina da addetto ai lavori, l’assessore e i suoi collaboratori hanno distribuito la nuova mappa turistica in doppia lingua (italiano e inglese) Napoli Tourist point, che segnala le librerie della rete Informazioni da viaggio - Destinazione Librerie, il nuovo servizio di informazioni turistiche, coordinato dall’assessorato e diffuso sul territorio del centro della città. Sono 50 mila le mappe stampate per il weekend pasquale. L’obiettivo è attribuite una funzione di accoglienza turistica alle librerie cittadine, luoghi di conoscenza e di approfondimento, e dunque info point ideali per chi desidera ampliare l’esperienza del proprio viaggio e moltiplicare le proprie mete conoscitive anche grazie le opere di scrittori stranieri dedicate alla città di Napoli.«Le piantine indirizzano i visitatori verso le nostre librerie storiche - ha spiegato l'assessore Daniele - L’idea è che i turisti possano incontrare Napoli anche attraverso la sua cultura, attraverso la sapienza e la conoscenza della città dei nostri lobrai, quindi ricevere informazioni da viaggio che permetrtono di esplorare la città da tanti punti di vista. Un servizio unico, che sta riscuotendo già una grande risposta».Per il weekend pasquale cinque delle undici librerie che già aderiscono alla rete saranno straordinariamente aperte ai turisti e non solo. A spalancare ai visitatori le porte del sapere saranno la libreria Pisanti al Corso Umberto I, le due librerie Colonnese di San Pietro a Majella e San Biagio dei Librai, e le due Dante e Descartes a piazza del Gesù Nuovo e in via Mezzocannone.«Utilizzare le librerie come infopoint è un'idea molto intelligente - ha sottolineato Eddy Colonnese dell'omonima storica libreria - noi siamo molto contenti perché c’è grande bisogno di ricevere informazioni quando si arriva in un luogo nuovo e l’accoglienza è una delle discriminanti che rende una città turistica».