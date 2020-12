Napoli, lettera choc dei prof del Caccioppoli: «Voi studenti di serie B, più chance nei licei vip»

I ragazzi che studiano al liceo Caccioppoli hanno un futuro incerto e possibilità inferiori rispetto a quelli delle scuole dei quartieri “bene” della città. Lo hanno sostenuto i docenti della scuola di Poggioreale in una lunga lettera inviata agli studenti i quali hanno replicato spiegando di considerare offensive quelle considerazioni. Così s’è generato il caos. La tensione è sgorgata subito dopo la richiesta presentata dai rappresentanti degli studenti per poter realizzare la “consueta” settimana di autogestione che a dicembre tutti gli istituti superiori cercano di programmare. Alla richiesta dei giovani è stata data una risposta collettiva, con una lettera scritta dal collegio dei docenti e tutt’ora disponibile presso la pagina web dell’istituto.



Quando hanno ricevuto la missiva firmata dall’intero collegio dei docenti, gli studenti sono rimasti esterrefatti. I professori hanno impostato la lettera sul tema della cultura come bene necessario per continuare a crescere, poi giusto nel cuore del documento hanno inserito queste righe: «La situazione del meridione, della nostra città, del quartiere in cui è collocata la scuola, non è paragonabile a quella delle scuole del nord, né delle città nordeuropee, né dei quartieri della nostra città che si trovano in contesti privilegiati e garantiti, che non vivono e non hanno mai vissuto il futuro come una preoccupazione. Per loro il futuro è garantito a priori. Qualunque cosa accada hanno sempre delle reti di protezione pronte a salvarli nei momenti difficili. Per i ragazzi meridionali e periferici rispetto ai centri di potere economico e culturale, il futuro, invece, è sempre stato un problema e lo diviene ancora di più quando gli assetti del mondo, per un motivo o l’altro, vacillano e ridefiniscono le posizioni di potere e i criteri di selezione sociale». Quando hanno ricevuto la lettera, gli studenti non si sono indignati per il fatto che gli è stata negata la settimana di autogestione ma hanno trovato irricevibili le parole sulle possibilità inferiori rispetto ad altri coetanei. Sono state quelle parole a lasciare un segno profondo e hanno spinto i giovani a riunirsi e a predisporre una lettera di risposta ai professori: «Le motivazioni da voi poste, permetteteci di dire, ci sono risultate non solo offensive verso quegli studenti delle periferie, che nonostante tutto sono riusciti a riscattarsi ed a costruirsi un futuro all’interno di una società sempre più competitiva, ma anche demoralizzanti e soprattutto poco costruttive in quanto si è andato ad enfatizzare uno stereotipo che invece dovremmo cercare di abbattere». Insomma, i ragazzi hanno offerto la loro lezione ai docenti su un tema troppo delicato per essere inserito in quattro righe di una lettera per negare l’autogestione agli studenti. E poi la “settimana dello studente” i ragazzi l’hanno comunque organizzata, a dispetto del divieto dei professori.

Gli incontri online della settimana dello studente sono stati tanti e molto seguiti, anche se hanno ampliato la frattura fra corpo docente e allievi. Nelle classi virtuali s’è parlato di nozioni di Pronto Soccorso con un esperto del 118, s’è discusso di politica, di musica ma anche di make up e di educazione sessuale con un medico esperto. Insomma, alla fine le lezioni autonome ci sono state, e probabilmente anche quelle hanno prodotto un po’ di quella cultura che secondo i docenti del Caccioppoli è determinante per il futuro. «Permetteteci una riflessione sul tanto nominato “pensiero critico” - hanno scritto gli studenti ai docenti -. Non si sviluppa solo con il metodo di insegnamento frontale e quindi con le canoniche attività didattiche, ma anche e soprattutto con questi momenti di confronto e condivisione tra noi studenti su temi di attualità riguardanti la vita reale. Concedersi queste tipologie di attività non significa concedersi ad un desiderio dettato da una tendenza social, bensì da un’esigenza degli studenti. Studenti che non si tirano indietro di fronte ai loro doveri (lo abbiamo dimostrato in questi mesi), ma a differenza di quanto scritto nella lettera dal collegio docenti, cercano un autentico momento di condivisione e di crescita».



Ultimo aggiornamento: 19 Dicembre, 07:30

