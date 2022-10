Napoli, il liceo Gentileschi è agibile: riapre la scuola, tornano gli allievi

Riapre la scuola. Ed è una notizia, trattandosi del liceo Gentileschi, tra Bagnoli e Fuorigrotta, unico istituto superiore della città costretto a chiudere per inagibilità. Venerdì c'è stato il sopralluogo decisivo da parte dei dirigenti dell'edilizia scolastica di Città metropolitana, che hanno rimandato di un giorno l'ok definitivo per via di ulteriori infiltrazioni causate dalla pioggia dei giorni scorsi.

Dopo l'ultima verifica, è arrivato il certificato di messa in sicurezza e così da stamane gli studenti potranno riprendere le lezioni, con i disagi che però comporta la riapertura parziale per gli spazi che sono stati reclutati. Poiché non tutte le aule sono agibili (out quelle dell'ultimo piano) si è provveduto a stilare una nuova turnazione: si andrà in classe di mattina e, a rotazione, un solo pomeriggio a settimana visto che le aule attualmente funzionanti sono 31 su 39, con piccole variazioni di orario. Sacrifici necessari da sostenere in attesa che l'emergenza finisca al più presto, quando cioè termineranno gli interventi di ristrutturazione al terrazzo di copertura e anche le aule dell'ultimo piano torneranno disponibili.

Il liceo non aveva riaperto dopo la pausa elettorale a causa delle infiltrazioni d'acqua dal tetto, causate dal maltempo: a conti fatti, gli alunni del Gentileschi hanno sostenuto finora appena 10 giorni di scuola.