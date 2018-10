Liceo Sannazaro nel caos, la preside: «Le ore da 50 minuti decise da consiglio e collegio»

Giovedì 4 Ottobre 2018, 13:09

Laura Colantonio, dirigente scolastica del liceo ginnasio Sannazaro di Napoli, affida a un comunicato le sue spiegazioni sulle ore da 50 minuti per le lezioni degli studenti. La preside è stata denunciata da un gruppo di docenti, rappresentati dall'avvocato Mariapia Pucci, per per il mancato recupero delle ore di lezione ridotte a 50 minuti. Una riduzione che, stando all'esposto - consegnato anche all'Anac - avrebbe comportato la perdita di oltre 70 ore di lezione in un anno per ogni classe. «Il progetto Il tempo ritrovato - scrive la dirigente nella nota - in modo sistemico, prevede per le classi terze, quarte e quinte in due giorni settimanali unità oraria di 50 minuti il conseguente recupero del salvadanaio del tempo con ottimizzazione dei tempi di alternanza scuola/lavoro e di orientamento».Deliberato nel 2017 prima dal Collegio dei docenti e in seguito dal Consiglio d'Istituto, il progetto è stato avviato in fase sperimentale durante l'anno scolastico 2017-2018 e, al termine delle valutazioni del «Nucleo interno composto non solo dalla dirigente e dai docenti, ma anche da rappresentanti dei genitori, degli studenti e del personale Ata e si è concluso con esito positivo». Motivo per il quale il Consiglio di Istituto, nel giugno di quest'anno, «ha deliberato la conclusione della fase di sperimentazione e la conseguente stabilizzazione del progetto nel suo intero articolato». «Il progetto era stato realizzato durante l'anno scolastico 2017-2018 in regime sperimentale in tutte le sue articolazioni - spiega - nelle 71 ore recuperate secondo una progettazione trasversale dei singoli consigli di classe, tale da assicurare un'interazione continua tra apprendimenti acquisiti in contesti diversi con la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro». «La realizzazione del progetto - conclude - è stata sottoposta a un monitoraggio rigoroso, scientifico e sistemico».