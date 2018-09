Lunedì 17 Settembre 2018, 11:17

A lezione nel seminterrato della scuola. Succede al Liceo Jacopo Sannazaro di Napoli dove un'intera classe, una quarta, sta facendo lezione nella biblioteca che si trova nel seminterrato dell'edificio. A scuola mancano le aule e, come spiegano gli studenti, non è la prima volta che i ragazzi vengono destinati alla biblioteca per lo svolgimento delle selezioni. Anche lo scorso anno, alcune classi sono finite lì, così come nell'aula magna e nei laboratori. Intanto sono al lavoro gli ispettori inviati dell'Ufficio Scolastico regionale. Dovranno fare luce su quanto accaduto nei giorni scorsi al Liceo quando, a causa della mancanza di aule (48 a fronte di 53 classi), la preside Laura Colantonio ha programmato attività extra che hanno ricompreso anche gite al mare