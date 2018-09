Liceo Sannazaro, non solo mare: studenti giocano a frisbee alla Floridiana (e feriscono bimbo)

Lunedì 17 Settembre 2018, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 12:42

La preside del liceo Sannazaro Laura Colantonio le ha definite «uscite curriculari» per ovviare alle cinque classi in più che ha formato e senza aula. Gli studenti invece delle «gite» e a conferma di ciò divulgano video e foto in Floridiana, Varcaturo e piscine al rione Alto. Tra questi un partita a frisbee nel parco vomerese in cui viene colpito in bambino seduto su una panchina con la mamma.Alle 9.53 sono arrivati due ispettori inviati dal Miur per controllare l’istituto è il lavoro della preside. Intanto sul problema Sannazaro è intervenuto il vicepresidente del consiglio Luigi di Maio con un messaggio a uno degli studenti che gli aveva chiesto aiuto: ha promesso che la vicenda sarà chiarita entro una settimana.