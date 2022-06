Maturità 2022, degrado e caos al liceo Umberto e Borrelli denuncia: «Deriva totale»

«Anche l'episodio dell'Umberto I ci fa capire la deriva totale che stiamo vivendo sul nostro territorio dove sembra che ognuno può fare quello che gli pare in qualsiasi orario senza che nessuno, forze dell'ordine comprese, intervenga. Dalle famiglie alle istituzioni c'è un'eccessiva tolleranza soprattutto verso i più giovani ad accettare comportamenti vandalici, pericolosi e qualche volta anche criminali» è la dichiarazione del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli assieme ai due consiglieri municipali del Sole che Ride Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci che hanno ricevuto la protesta di tanti cittadini della zona.

Uno dei tanti cittadini scrive «Consigliere Borrelli volevo mostrarle il degrado dei ragazzi di quest’età, al centro della città di Napoli, dinanzi al liceo Umberto I, il quale dovrebbe essere emblema della giustizia e della legalità, questi ragazzi ormai sono alla deriva e senza controllo, tutto ciò davanti a decine di passanti. Inoltre, dopo l’accaduto, non hanno neanche avuto la decenza di pulire e hanno lasciato in via Carducci uno scempio».