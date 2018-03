Centrale di moto rubate nel Napoletano trovata in un'officina a Licola

Giovedì 8 Marzo 2018, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Licola, durante servizi per contrastare i furti di motociclette, hanno scoperto che 5 mezzi rubati di recente a Napoli e provincia, erano nel di garage di Abdul Salam Abubakar, un meccanico 34enne del Ghana residente a Qualiano.Nel suo garage di Licola in via del Cantiere c’erano due Bmw r 1200gs rubate a Cercola e Casavatore, una bmw F 700gs e una Yamaha t-max rubate al Vomero, un'Honda nc 750xa rubata a casalnuovo.Per sottrarsi ai controlli il 34enne ha spintonato e colpito a calci e pugni 2 militari procurando loro contusioni guaribili in 6 giorni ma è stato comunque immobilizzato dopo una breve colluttazione. L'uomo è stato arrestato per ricettazione e per resistenza, violenza e lesioni a pubblici ufficiali e messo ai domiciliari, ove attende il rito direttissimo.