Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:30

Per oltre tre anni aveva abusato sessualmente delle sue figliolette di nove e tredici anni. Quel padre orco ieri mattina è stato condannato, in primo grado, a dieci anni di carcere e a un risarcimento danni di centomila euro dal tribunale Napoli Nord che lo ha riconosciuto colpevole delle violenze nei confronti di entrambe le figlie (il pubblico ministero Francesco Persico aveva chiesto dodici anni). L'uomo, imprenditore di quarantasei anni residente a Licola di Giugliano, attualmente è agli arresti domiciliari a cui è sottoposto dal 13 marzo dello scorso anno, quando fu arrestato dai carabinieri della stazione di Pianura in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli su richiesta della procura della Repubblica di Napoli nord, dopo una denuncia presentata dalla sua ex moglie.