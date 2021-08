Napoli, portacicche ecologici ai bagnanti del lido Mappatella: «Salviamo l'ambiente»

Sono scesi in spiaggia tra i bagnanti distribuendo porta cicche e sacchetti per le deiezioni canine, per opporsi al degrado ed alla vandalizzazione del lido “mappatella”. Questo l'obiettivo di cittadini ed attivisti che stamane alla rotonda Diaz si sono dati appuntamento per un flash mob – promosso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – di sensibilizzazione e contrasto all'inciviltà. Ai cattivi comportamenti di chi continua a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati