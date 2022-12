Napoli-Lille, sanzionate 13 persone allo stadio Maradona: trovate in possesso di droga

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio Maradona in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lille, gli agenti del commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 13 persone, tra i 17 e i 50 anni, per detenzione di sostanza stupefacente e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

Inoltre, durante i servizi di controllo nel perimetro dell'impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati complessivamente 4 parcheggiatori abusivi; infine, personale della polizia locale ha rimosso 87 veicoli in divieto di sosta e contestato 112 violazioni del codice della strada.