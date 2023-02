Napoli, linea 1 del metrò: martedì nuovo stop dei treni

Nuovo stop della Linea 1 della metropolitana di Napoli martedì 14 febbraio.

Per consentire «lo svolgimento di prove tecniche su materiale rotabile», la circolazione dei treni sarà sospesa sull'intera tratta Piscinola-Garibaldi per quasi 8 ore, dalle ore 9.15 alle 16.55.

Le ultime partenze dei treni, comunica Anm, sono previste da Piscinola alle ore 9.12 e da Garibaldi alle ore 9.16; il servizio riprenderà con la prima partenza da Garibaldi alle 17.04 e da Piscinola alle 17.

Come già accaduto ieri, giovedì 9 febbraio, la sospensione dei treni è stata decisa per permettere l'esecuzione delle prove tecniche dei nuovi treni acquistati dal Comune di Napoli e destinati ad entrare in funzione sulla Linea 1.