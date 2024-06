Stamane in Regione si profila una resa dei conti tra il Comune e l’Ente di Santa Lucia sui trasporti, si discuterà in particolare dell’imminente apertura della linea 6 prevista per il primo luglio dove servono fondi per sostenere i costi di esercizio. E in prospettiva su come affrontare il pasticcio della Linea 10: dove il Comune è l’ente che ha ricevuto i soldi del Pnrr circa 1,2 miliardi, ma è l’Eav ente della Regione che ha bandito la gara, che è andata deserta perché ritenuta da chi ha partecipato - siamo ad aprile - poco chiara in riferimento alle risorse. E il rischio definanziamento è molto alto.

Sono soldi del Pnrr e fanno rendicontati a giugno. In campo ora c’è il sindaco Gaetano Manfredi che vuole la linea 6 efficiente e funzionale e la 10 che parta al più presto c’è il tema di non perdere i finanziamenti europei. Ma soprattutto Manfredi dopo due anni di guerriglia istituzionale con il vicino di casa Regione è abbastanza infastidito. E che con il vicepremier Matteo Salvini e il ministro per la Coesione Raffaele Fitto ha costruito un asse istituzionale di ferro. Grazie al quale ha sbloccato l’Alta capacità Napoli-Bari. E con loro il dialogo è costante sulla materia dei trasporti e delle infrastrutture.

Salvini è stato invitato all’inaugurazione del primo luglio e ha accettato l’invito. Occasione ghiotta per un faccia a faccia dove mettere a terra il nodo trasporti. Manfredi - nella sostanza - chiederà al ministro la proroga per non perdere il finanziamento di 1,2 miliardi e un aiuto sulla Linea 6. Più in generale sul tema del trasporto su ferro.

Il vertice di oggi sulla carta è tecnico nella realtà è l’ennesimo duello tra Comune e Regione tra Manfredi e il governatore De Luca. Quello che trapela è che a fronte di circa 10-12 milioni per il funzionamento della linea 6, oggi la Regione dovrebbe mettere circa 3 milioni. Briciole rispetto al fabbisogno. Si tratta - giova ricordarlo - di soldi che fanno parte del Fondo nazionale dei trasporti, quindi dello Stato, non del bilancio della Regione. E la ripartizione che fa la Regione è da sempre motivo di scontro frontale con Palazzo San Giacomo. Certo è che a Napoli dove c’è il maggiore traffico passeggeri della Campania rispetto a Eav arrivano fondi nettamente inferiori. Non a caso - ragionano a Palazzo San Giacomo - la quota regionale a sostegno del trasporto pubblico è pari a quella che mette il Municipio una condizione unica nel panorama nazionale.

Tanto che gli assessori del Comune Edoardo Cosenza e Pier Paolo Baretta, rispettivamente con deleghe alle infrastrutture e al bilancio, inviarono già il 23 marzo una lettera al Presidente De Luca e al Presidente della Commissione del consiglio regionale dei trasporti Luca Cascone con la quale chiedevano 8 milioni per far funzionare al meglio la Linea 6 in questo spezzone di 2024.

All’epoca Cascone fece sapere che «il Governo aveva effettuato dei tagli» e che quindi soldi in cassa non ce ne erano. Oggi - se saranno confermate le indiscrezioni - Cascone metterà sul tavolo 3 milioni per l’attivazione della linea 6 dalla stazione di Mostra a quella di Municipio. Complessivamente la linea 6 presenterà 8 stazioni - Mostra, Augusto, Lala, Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia, Municipio - e comprenderà i nodi d’interscambio a Mostra con la Cumana e a Campo Flegrei con la Linea 2 delle Fs, a Mergellina sempre con la Linea 2 e Municipio con la Linea 1. Nella sostanza la nuova tratta della metro serve come il pane per decongestionare la città e per mettere mano a un piano della mobilità dove realisticamente possano aumentare le ztl. Ed è lo stesso principio che il Comune sta portando avanti per la linea 10

Se ne parla già da 3 lustri della linea 10 però è tutto fermo. L’asse con il Governo che ha Manfredi potrebbe giovare allo sblocco di una situazione complicata e il primo o passo è non perdere i soldi e serve una proroga che può arrivare solo dal Governo. In secondo luogo una delle stazioni chiave della futura linea 10 è quella di Piazza Carlo III proprio vicinissimo all’Albergo dei Poveri. Dove l’esecutivo nazionale in sinergia con il Comune ha investito 120 milioni per la riqualificazione del sito pubblico più grande d’Europa.

Firmato dall’archistar dell’epoca Ferdinando Fuga, qui ha agito in particolare il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, c’è progetto definitivo e già un centinaio di operai al lavoro che a fine luglio diventeranno 400. Diventerà uno degli hub culturali più grandi d’Europa con dentro un pezzo del Museo Nazionale, della biblioteca nazionale, la Federico II e tanti altri attrattori. Senza metro il rischio “cattedrale nel deserto” è concreto.

La linea 10 però non serve solo a questo, serve soprattutto ad alleggerire almeno della metà il traffico veicolare che grava sulla città.

Delle 11 stazioni previste 4 ricadono su Napoli con due interscambi della Linea 1 uno alla Stazione centrale e quattro fermate che comprendono Casoria, Casavatore, San Pietro a Patierno e a Di Vittorio cioè al Corso Secondigliano che da un lato consentiranno a chi arriva da quelle zone di venire a Napoli in treno e dall’altro arrivare alla stazione dell’Alta velocità di Afragola sempre senza passare dal capoluogo.