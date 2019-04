Sabato 6 Aprile 2019, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 12:59

Per il ferimento di un giovane di 29 anni, accoltellato al all'emitorace e medicato la scorsa notte all'ospedale Villa Betania, a Napoli, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 41 anni e suo figlio di 16. Secondo quanto ricostruito il 41enne ed il figlio avrebbero ferito la vittima al termine di una diverbio avuto sull'utilizzo da parte della vittima di un appartamento di loro proprietà. I due presunti aggressori sono stati rintracciati nella loro casa e portati in caserma. La vittima non è in pericolo di vita.