Giovedì 7 Giugno 2018, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 12:12

Due bossoli e una cartuccia inesplosa sono stati rinvenuti dalla polizia di Stato intorno alle 20.30 di ieri in via San Pantaleone, ai Quartieri Spagnoli. Si sarebbe trattato, questa la prima ricostruzione al vaglio degli investigatori, di un litigio nato per motivi passionali; a sparare sarebbero stati dei parenti di una donna, intervenuti durante l’ennesima discussione tra lei e l’ex compagno. Non risultano feriti né danni, i colpi sarebbero stati esplosi a scopo intimidatorio e in aria. Sull’episodio indaga la polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.