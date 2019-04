Martedì 30 Aprile 2019, 19:34

Gli agenti del commissariato Decumani hanno arrestato S.M., napoletano di 38 anni, responsabile del reato di maltrattamenti e lesioni personali. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento di via Sant'Anna di Palazzo dopo che la sala operativa aveva segnalato una lite in famiglia. Nell’abitazione, completamente a soqquadro, c'era una donna con diverse contusioni e visibilmente terrorizzata.