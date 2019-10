Sabato 19 Ottobre 2019, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera gli agenti del commissariato Vomero sono intervenuti in via Omodeo per una lite in famiglia. I poliziotti hanno accertato che un giovane aveva tentato di estorcere del denaro agli anziani genitori e, in seguito al loro rifiuto, li aveva aggrediti e malmenati. L'uomo, S.S., 28enne napoletano, è stato rintracciato nei pressi dell'abitazione e, dopo una colluttazione, è stato arrestato per tentata estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.