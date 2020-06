Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione di via Giovanni Tappia per una lite familiare.



I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito dall’interno di un’abitazione le urla di una donna ed hanno bloccato un giovane che inveiva contro di lei.



I familiari hanno raccontato che il ragazzo, poco prima, li aveva aggrediti e che frequenti erano le richieste di denaro accompagnate da minacce e percosse.



V.M., 21enne napoletano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA