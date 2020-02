Napoli, lite in strada per la vernice del cantiere: accoltellato operaio, ferito anche il figlio

Padre e figlio sono finiti in ospedale dopo aver subito un'aggressione in piazzetta Bianchi allo Spirito Santo, nella zona della Pignasecca. Entrambi operai edili, stavano lavorando al rifacimento di uno stabile quando, in seguito alla caduta di un po' di pittura in strada, è iniziato l'alterco con il loro aggressore



Il figlio, 18enne è stato colpito alla testa mentre il padre, 42enne, è stato accoltellato. I due stavano lavorando al rifacimento del tetto della chiesa che affaccia sulla piazzetta e sono stati entrambi trasportati all'ospedale dei Pellegrini.



Sulla vicenda è intervenuta la polizia di Stato che ha fatto scattare subito le indagini per individuare l'aggressione. © RIPRODUZIONE RISERVATA