Lunedì 19 Novembre 2018, 11:45

Un dominicano di 29 anni, R. J., con precedenti di polizia in altre città italiane, è stato ferito questa notte nei pressi di un locale frequentato da sudamericani in via Saverio Mattei, nel quartiere Vasto. L’uomo, accompagnato al pronto soccorso del Loreto Mare, è stato medicato con prognosi di 30 giorni, non è in pericolo di vita; aveva ferite da arma da fuoco ad entrambe le gambe e alla mano destra. Alla Polizia di Stato, intervenuta in ospedale, ha riferito di essere stato invitato all’esterno del locale da uno sconosciuto che, una volta fuori, per motivi da stabilire gli avrebbe sparato.