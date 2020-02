Sono state arrestate tre persone dai Carabinieri di Napoli, in meno di 24 ore.

Nel quartiere Arenaccia i militari hanno notato un 35enne tunisino, sottoposto ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale e introduzione nello stato di monete false, passeggiare tranquillamente in via Milano. Fermato, ha fornito ai carabinieri generalità false e poi gli ha offerto del denaro per evitare guai. Arrestato per istigazione alla corruzione, evasione e false attestazioni sulla propria identità, il 35enne è in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

LEGGI ANCHE Rione Sanità, arrivano le guerriere contro i violenti

Un 40enne napoletano con precedenti è stato arrestato per falsa attestazione e dichiarazione a Pubblico Ufficiale sull'identità. L'uomo, alla guida senza la patente perché revocata, ha dichiarato false generalità. Arrestato, il 40enne è in attesa di giudizio.

I Carabinieri hanno infine arrestato per lesioni personali aggravate un 33enne senegalese già noto alle forze dell'ordine.Il 33enne ha litigato con un 31enne ghanese e poi lo ha aggredito con una bottiglia di vetro provocandogli delle ferite. È in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Ultimo aggiornamento: 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA