Venerdì 13 Luglio 2018, 12:44 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 12:44

Tre colpi di pistola, esplosi per intimorire l’uomo con cui aveva appena avuto un diverbio. La Polizia di Stato è sulle tracce del “pistolero” che ha sparato questa notte in via Casanova, nel quartiere Vasto, dopo la lite con un automobilista. Il giovane, questa la ricostruzione, sarebbe stato su uno scooter con un coetaneo e avrebbe litigato, per motivi che restano da accertare, con alcune persone che viaggiavano su una Mercedes; avrebbe tirato fuori una pistola e fatto fuoco tre volte mentre l'altro stava scappando in direzione di piazza Carlo III. Le pallottole non hanno causato feriti, una ha mandato in frantumi il lunotto posteriore di un’automobile parcheggiata. Al vaglio degli investigatori le immagini di alcune telecamere di sorveglianza installate nei pressi del punto indicato dai testimoni.