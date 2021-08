Napoli, litiga con il cognato e lo accoltella: arrestato

Mercoledì pomeriggio gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato, Vasto-Arenaccia e Montecalvario, a Napoli, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti presso uno stabile di vico Zuroli per la segnalazione di una persona accoltellata.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da alcune persone le quali hanno raccontato che, durante la mattinata, due uomini avevano litigato animatamente e uno di essi, armato di coltello, aveva attinto l'altro al torace. Le forze dell'ordine hanno effettuato un controllo presso l'appartamento del presunto aggressore dove lo hanno sorpreso e bloccato: l'uomo ha confermato di aver litigato con il cognato per futili motivi ingaggiando una colluttazione e colpendolo con un coltello. L.N., 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio e ieri, all'esito del giudizio di convalida, è stata disposta per l'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.