Aggredito a calci e pugni da un gruppo di giovani anche mentre era a terra. È successo a Napoli, poco prima delle 4 del mattino, davanti all'ingresso di un fast food a Fuorigrotta, nei pressi dello stadio San Paolo. Vittima dell'aggressione un ragazzo di 21 anni, nato in Brasile e residente a Torre del Greco, lottatore di Mma, arti marziali miste, che ha riportato fratture multiple al viso ed è stato giudicato guaribile in 30 giorni dai sanitari dell'ospedale San Paolo, dove è ricoverato. Agli agenti della Polizia di Stato intervenuti ha spiegato che la lite è scoppiata per «motivi sportivi» con un altro giovane, poi supportato da un gruppo di persone che lo ha ripetutamente colpito anche con calci mentre era a terra. Le telecamere installate nell'area non riprendono il luogo indicato dal 21enne come quello dove è avvenuta la violenta aggressione. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.

Martedì 14 Agosto 2018, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2018 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA