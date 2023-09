Napoli, litiga con un operaio per i lavori e lo accoltella: arrestato 19enne

Al culmine di una lite scoppiata con l'operaio al quale aveva affidato dei lavori di manodopera nel suo chiosco in strada, lo ha accoltellato più volte.

È successo ieri mattina in via De Deo, nei Quartieri spagnoli. Gli agenti del Commissariato Montecalvario e della Squadra Mobile hanno trovato la vittima, in gravissime condizioni, all'interno di un negozio dove aveva provato a rifugiarsi.

Il responsabile, un 19enne napoletano venditore ambulante e già noto alla giustizia, è stato rintracciato nella sua abitazione a Montecalvario e arrestato per tentato omicidio.