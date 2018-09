Domenica 30 Settembre 2018, 17:57

Sarebbero stati travolti deliberatamente, investiti dall’uomo che poco prima aveva loro tagliato la strada. Gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio Muriano, stanno indagando sul racconto di due giovani napoletani che, nella notte tra sabato e domenica, sono finiti in ospedale dopo essere stati tamponati da un uomo al momento irreperibile; i due, medicati, sono stati dimessi con prognosi di 3 e 7 giorni. Hanno detto ai poliziotti che, intorno alle 2, mentre erano all’altezza della Stazione Marittima, avevano per un pelo evitato un incidente con un’automobile che aveva svoltato improvvisamente; c’era stata una discussione, finita con un chiarimento e anche con le scuse da parte dell’automobilista. Poco dopo, però, i ragazzi si erano accorti che l’uomo li stava inseguendo; temendo di venire aggrediti, i ragazzi erano scappati e, in piazza Francese, erano stati raggiunti e travolti. La scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di un hotel che si trova nei pressi del teatro Mercadante, le telecamere sono state acquisite dagli agenti della polizia locale che stanno lavorando per l’identificazione dell’automobilista partendo da un numero di targa parziale fornito dai ragazzi.