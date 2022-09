Napoli-Liverpool, controlli allo stadio Maradona: il bilancio della polizia municipale

Napoli–Liverpool, intensificati i controlli intorno allo stadio Maradona. Accertamenti della polizia municipale per 62 autovetture in divieto di sosta, sequestrati due veicoli per la mancata copertura assicurativa.

Durante le attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi ne sono stati individuati 10: oltre al verbale, sequestrati i proventi dell'attività illecita. Due gli abusivi denunciati e anche 30 esercizi commerciali nel mirino: 10 i sequestri di merce e di strutture usate per la vendita.