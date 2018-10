Napoli-Liverpool con duemila inglesi: rischio scontri, centro storico blindato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Duecento ultras in arrivo in aereo stamattina, ma un migliaio sono in città già da ieri. In totale dovrebbero arrivarne poco più di duemila. E a Napoli, in attesa della partita con il Liverpool, è già stato approntato il piano dei controlli che vedrà impegnati la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Locale: l'obiettivo è impedire la caccia al tifoso che si scatenò otto anni fa, quando i tafferugli ci furono sia all'andata sia al ritorno, con diversi supporter finiti in ospedale. Riflettori puntati sul centro storico e le aree della movida, dove è presumibile che gli inglesi passeranno la notte prima di raggiungere il San Paolo. Il timore è che tra i tifosi arrivati a Napoli per vedere la partita, in numero inferiore alle stime proprio per paura di possibili scontri, e tra i supporter azzurri, possano esserci frange di ultras intenzionate a rispolverare vecchi rancori.I tifosi, stando al numero dei biglietti venduti dal Calcio Napoli, saranno circa duemila. L'aeroporto napoletano è collegato a quello di Liverpool con un solo volo diretto trisettimanale, quindi i parecchi supporter arrivati in aereo hanno viaggiato con scali o hanno preferito fare tappa a Roma, da dove hanno poi proseguito in treno. Hanno raggiunto Napoli alla spicciolata o con viaggi organizzati, ma non in gruppi molto numerosi. Secondo i dati diffusi dal questore Antonio De Iesu, ieri erano presenti in città circa mille tifosi. Altri 189 sono invece attesi oggi a Capodichino, arriveranno con un volo charter proveniente da Manchester. Alloggiano in strutture ricettive distribuite a macchia di leopardo in tutta la città, dai quartieri centrali fino a quelli periferici, e presenze sono registrate anche nell'immediata provincia, da dove è relativamente semplice e veloce raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici; una buona parte dei tifosi ha trovato posto in alberghi e b&b situati tra il centro storico e Fuorigrotta.