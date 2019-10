CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 17 Ottobre 2019, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici milioni di euro spesi per le notifiche sulla riscossione. Queste le risorse che il Comune di Napoli - secondo il ministero dell'Economia e delle Finanze - utilizza per inviare a casa dei napoletani gli avvisi di mancati pagamenti su tasse e tributi. Il valore di spesa in uscita per Palazzo San Giacomo, equivale, guardando al futuro, ad un ipotetico risparmio di 12 milioni, nel caso in cui il Parlamento approvasse la riforma delle «notificazioni digitali», inserita nella manovra in discussione.