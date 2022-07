Napoli, lo stalker arriva in discoteca: pugno in faccia alla festa di compleanno

Festa di compleanno rovinata in discoteca in via Coroglio a Napoli. Qui una ragazza viene malmenata dall'ex che non è tra gli invitati ma si presenta lo stesso. Lei vuole dimenticare quella relazione sentimentale burrascosa, spegnendo le 35 candeline, lui – un 39enne di Caivano - ha già il divieto di avvicinamento, deve restare a distanza, di almeno un chilometro, ma non ascolta nessuno. Così organizza l'intrusione: si presenta nel locale è dà alla ragazza un pugno al volto. Si allontana ma i carabinieri lo bloccano e lo arrestano in via Nisida.

