Napoli, lo streetartist Jorit contro l'inviato di «Striscia» Brumotti: «Sei giustizialista e arrivista»

Sul suo profilo Facebook lo street artist Jorit Agoch, autore di varie opere urbane a Napoli come volto di Maradona gigante a San Giovanni a Teduccio, polemizza sull'inviato di

Questa persona che si autodefinisce star - scrive Jorit ripostando la foto di Brumotti - deve sapere che ci sentiamo offesi per questa foto. La sua battaglia giustizialista senza voler vedere le cause che portano a delinquere è contro tutto ciò che Diego ha fatto nella sua vita e noi nella nostra. Brumotti se mai stessi leggendo sappi che non hai nemmeno un briciolo di dignità di un ragazzo di periferia e non lo avrai finché non iniziarai a parlare dei problemi che vive il popolo. I criminali sono coloro che causano la povertà non chi la subisce. Spero che cambierai se non dovessi farlo sappi che sei soltanto un arrivista come tanti altri. Guarda il dito e non la luna

Lunedì 9 Aprile 2018, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 15:47

«Striscia» che ha lanciato sui social una foto che lo ritrae proprio davanti al suo celebre murales. Nell'immagine Brumotti sorride e apre le braccia davanti al volto di Diego e scrive: «Non so più come dirlo, Forza Napoli!».». Tantissimi i commenti che sono fioccati, molti di sostegno al pensiero di Jorit e molti altri critici sul suo punto di vista.