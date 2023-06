Napoli, locandina choc dei carabinieri con il sorriso di una ragazza contro gli incidenti stradali

Due auto coinvolte in un incidente stradale, sullo sfondo alcuni giovani che bevono e il sorriso di una ragazza. Una locandina choc quella scelta dai carabinieri del comando provinciale di Napoli per denunciare i gravissimi rischi legati alla guida sotto l'effetto di alcol.

Un'iniziativa che parte dai dati: più di due morti al mese e quasi tre i feriti, con tre incidenti al giorno. Dall'1 giugno dello scorso anno all'1 giugno di quest'anno ci sono stati nell'area metropolitana di Napoli 891 feriti, 959 incidenti con 28 morti.

L'obiettivo principale di questa iniziativa, intitolata “Non lasciare che sia il tuo #ultimosorriso! Divertiti responsabilmente!”, dicono i carabinieri, è promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani riguardo ai pericoli della guida in stato di ebbrezza. «Vogliamo - sottolineano - che si comprenda l'importanza di fare scelte responsabili quando si tratta di mettersi al volante.

Una decisione sbagliata può cambiare drasticamente il corso di una vita e arrecare dolore a famiglie e comunità intere».

La campagna dei carabinieri vuole coinvolgere il cittadino a partecipare attivamente all'iniziativa e a diffondere il messaggio sui social media attraverso gli hashtag #ultimosorriso e #DivertitiResponsabilmente. Un messaggio rappresentato, come sottolineano i carabinieri, «con spietatezza in un poster ideato e realizzato dai militari del comando provinciale di Napoli».

Sempre in un anno, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno elevato 150 sanzioni al codice della strada per «guida in stato di ebbrezza». Il conto arriva a 200 considerando le sanzioni per «guida sotto effetto di stupefacenti».

Una media di una sanzione notificata e una patente ritirata ogni due giorni. Arrestate o denunciate 57 persone: 27 persone per omicidio stradale e 30 per lesioni personali stradali gravi o gravissime. Un bilancio «inquietante» che ha indotto i carabinieri di Napoli a lanciare la nuova campagna di sensibilizzazione.