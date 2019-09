Loggia P4: l'ex parlamentare napoletano Papa assolto da tutte le accuse

Giovedì 26 Settembre 2019, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 10:12

La seconda sezione penale della Corte d'appello di Napoli ha oggi mandato assolto l'ex parlamentare del Pdl Alfonso Papa dalle accuse realtive alla vicenda giudiziaria salita alle cronache con il nome di «Loggia P4». Alfonso Papa, primo parlamentare per il quale la Camera aveva autorizzato la custodia cautelare in carcere, ex magistrato, era stato condannato in primo grado dalla prima sezione penale del Tribunale di Napoli a 4 anni e sei mesi di reclusione per alcuni dei reati contestati e assolto per altri. Con la sentenza emessa in data odierna, la Corte di Appello di Napoli ha mandato assolto Papa da tutti i reati.L'indagine era nata nel 2010 e culminata nell'estate del 2011 nell'arresto di Papa e del faccendiere Luigi Bisignani che poi aveva patteggiato. Grande e profonda soddisfazione per la fine di un calvario dopo dieci anni è stata espressa dal magistrato Alfonso Papa e dai suoi difensori Carlo Di Casola e Giuseppe D'Alise.«Grande gioia, una grande soddisfazione e anche la conferma che esiste un sistema giudiziario in grado di accertare la verità. Sono estremamente grato ai miei avvocati, Carlo di Casola e Giuseppe D'Alise, che mi sono stati accanto in questi lunghissimi anni. Cominciati nel 2010 con questa indagine denominata P4 e poi proseguiti con la vicenda cautelare, i processi, la condanna in primo grado e finalmente oggi quest'assoluzione», la reazione di Papa dopo la sentenza.