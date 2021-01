Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio cittadino poste in essere dal Comando della Polizia Municipale per la repressione della vendita, del trasporto e dello stoccaggio di materiale contraffatto, personale dell’ Unità Operativa Investigativa Centrale, ha posto sotto sequestro un deposito in Vico Mattonelle dove sono state rinvenute le attrezzature per la stampa a caldo dei loghi e dei marchi contraffatti sui capi di abbigliamento, oltre 5000 fogli di acetato su cui erano riprodotti i marchi registrati di oltre 30 famose case produttrici italiane e straniere, oltre a circa un migliaio di capi, tra contraffatti e non ancora modificati.

L’intervento è scaturito a seguito dei movimenti sospetti di un individuo che trasportava, a bordo di uno scooter privo di targa, delle voluminose buste di plastica per poi fermarsi a scaricarle nel terraneo.

Accortosi dell’arrivo della pattuglia riusciva, però, ad allontanarsi senza essere identificato. L’azione di investigazione e prevenzione, disposta dal Comando Generale, si intensificherà nei prossimi giorni per risalire al materiale utilizzatore delle apparecchiature utilizzate per la contraffazione, nonché per contrastare l’immissione sul mercato di merci contraffatte.

