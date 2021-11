Napoli, lotta alla prostituzione: controllati 10 appartamenti segnalati tra salita Pontecorvo e vico Santa Maria a Formiello

Gli agenti della polizia municipale in sinergia con il personale della polizia di Stato commissariato Vicaria, sono intervenuti nell’area di Vico Santa Caterina a Formiello,Salita Pontenuovo e zone adiacenti per fronteggiare il fenomeno della prostituzione.

L’operazione ha visto impegnati 20 agenti, 6 auto del corpo della polizia municipale appartenenti alle unità operative San Lorenzo e Vomero investigativa centrale oltre al personale della polizia di Stato.

APPROFONDIMENTI IL CASO Centri massaggi, 11 strutture chiuse dai carabinieri del Nas I CONTROLLI Fermato per strada con la droga in casa aveva 160 stecche di hashish IL REPORTAGE Napoli, allo stadio Maradona maxi discarica al posto del parcheggio:...

Complessivamente sono stati controllati 10 terranei segnalati quali locali utilizzati per la prostituzione.

Nella fase del controllo dell’area, sono stati individuati tre siti di allacci abusivi alle montanti dell’acquedotto dove i tecnici dell’Abc accertavano il furto dell’acqua e per i quali si è proceduto a denunciare all’autorità giudiziari i responsabili.

Rimossi circa 80 paletti abusivi installati sulla sede stradale, prelevati nove motocicli e otto autoveicoli in evidente stato di abbandono, elevati 26 verbali per infrazioni al codice della strada, due veicoli sequestrati per mancanza copertura assicurativa, controllate sette attività commerciali.