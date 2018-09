CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 19 Settembre 2018, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza sponsor non si cantano messe e non si accenderanno nemmeno le luminarie di Natale. La sostanza del bando lanciato dal Comune è questa. Con lo stop della Corte dei Conti alla «spesa discrezionale» addobbare per le feste la città è sostanzialmente impossibile, di qui l'appello «alla città» ai privati, agli imprenditori e a chiunque voglia accendere Napoli per le feste del Natale. Gioca d'anticipo Palazzo San Giacomo, si ricorderà che l'anno scorso fu una corsa contro il tempo con le luminarie piazzate a macchia di leopardo e in ritardo soprattutto nel centro storico e a Toledo. Il motivo? Sempre lo stesso carenza di fondi, l'ennesimo stop della magistratura contabile e il venir meno anche della Camera di Commercio - commissariata - che storicamente aveva sempre copiosamente aiutato ad abbellire Napoli in quei giorni gremitissima di turisti, lo stesso scenario che si annuncia a partire dall'8 dicembre.