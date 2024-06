Napoli, Lucia Morra e Francesco Altamura investiti e uccisi: condannato a dieci anni l’imputato

Dieci anni su richiesta di 12 anni da parte del gup Logozzo per Dario Lenci, ritenuto responsabile del duplice omicidio stradale di Francesco Altamura e della fidanzata Lucia Morra, avvenuto due anni fa in via Terracina.

«Non soddisfa nulla, gli dovevano dare almeno il massimo, mi vergogno di essere italiani, cinque anni per ogni ragazzo. Le nostre leggi tutelano i delinquenti e non vengono tutelate le vittime. Scandaloso», dice Gianfranco, padre di Lucia Morra.

L’uomo era alla guida in stato di ebbrezza ed aveva assunto stupefacenti, in passato era evaso dagli arresti domiciliari.