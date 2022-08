Napoli, Luigi morto a 21 anni: choc al rione Sanità, decine di messaggi di cordoglio sui social

Aveva solo 21 anni Luigi Pezzillo, il giovane del rione Sanità ucciso da un brutto male. Conosciuto da tutti nel quartiere per la sua premura e gentilezza ha lasciato un vuoto non solo ad amici e parenti ma ad un'intera comunità che nelle ultime sta ricordando con affetto il giovane ragazzo.

Tra i tanti messaggi lasciati sui social non è passato in osservato quello della zia, che scrive: «Ho il cuore a pezzi Luigi Pezzillo. il figlio che tutte volevano il mio nipote preferito educato gentile anche nella sofferenza non ti lamentavi mai vola Luigi vola più alti che puoi». O, ancora, un messaggio forte e malinconico come quello di Tony: «Notizie che fanno male al cuore mi domando perché ?? Un ragazzo buono solare bello con una grande famiglia dico io ma perché sempre i più buoni vanno via ?? Che Gesù ti accolga tra le sue braccia Luigi Amen Sentite condoglianze alla famiglia Pezzillo Napolitano».