Martedì 19 Febbraio 2019, 14:33

Un uomo di 48 anni, Antonino Mauro, è stato sorpreso dalla polizia questa notte, in via Chiatamone, armato di una pistola carica e con matricola cancellata. Mauro, che era già stato denunciato in passato dalla polizia, era in possesso di una pistola «Beretta» 92 FS, calibro 9x21 parabellum, con matricola cancellata e caricatore fornito di sei proiettili, uno dei quali con colpo in canna. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale.