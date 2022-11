Via Partenope, il cuore del lungomare liberato, è in realtà un via vai ininterrotto di auto blu. Nei giorni feriali ne abbiamo contate 20, tra le 8 e le 9.30. Fatti i dovuti calcoli, la media è di una ogni 5 minuti. Magistrati, politici e alti funzionari, insomma, utilizzano la curva di Castel dell’Ovo, la più famosa della città, per eludere il traffico dell’impazzita circolazione partenopea nell’ora di punta. Stare in coda tra via Arcoleo, Riviera di Chiaia e piazza Vittoria non piace a nessuno, ovviamente, ma c’è chi riesce a evitarla. In un’ora e mezza abbiamo contato anche due dozzine di vetture di comuni cittadini, i furbetti di via Partenope.

In centinaia rischiano la multa e, nella stragrande maggioranza dei casi, riescono anche a rimanere impuniti. C’è anche chi imbocca il lungomare contromano, in direzione di piazza Vittoria. Gli incroci ci sono, e non sono del tutto privi di rischi, considerando le centinaia tra pedoni e bikers che sfruttano via Partenope per quello che, stando alle regole, dovrebbe essere: cioè un’isola pedonale. Di varchi elettronici nemmeno l’ombra, e solo in un caso una pattuglia dei vigili ha “stoppato” l’auto privata che violava le regole. Per dirla senza mezzi termini, l’anarchia è di casa in via Partenope.



Siamo nel pieno dell’ora di punta del traffico da ufficio e scuole. Via Chiatamone, via Arcoleo, via Acton, il tunnel della Vittoria: tutta la Napoli della city è ingolfata di lamiere. Migliaia di lavoratori che, più o meno di corsa, si stanno avviando verso il rispettivo posto di lavoro. Sul lungomare, invece, nello stesso momento regna il silenzio. Non suona un clacson, non si sente uno sbuffo. La sensazione di pace, però, è soltanto apparente. Le macchine passano eccome. Intorno alle 8, una Volkswagen con sirena lampeggiante avanza lenta all’incrocio con Santa Lucia. Una volta arrivata in via Partenope, rallenta ancora un po’, e poi la imbocca in controsenso. Quindi procede più spedita verso piazza Vittoria. Pochi minuti dopo, la scena si ripete identica, anche se stavolta la sirena è spenta e parliamo di una Jeep.

Il lungomare liberato, di mattina, è una sfilata di veicoli, auto, moto, scooter, camion, camioncini e camionette. In qualche caso, con buona pace dei runners, dei passanti e di chi, proprio a quell’ora del mattino, porta a spasso il cane, si creano dei piccoli imbuti di vetture, che occupano anche il poco spazio residuo della pista ciclabile. Chi vive il lungomare da pedone, insomma, è costretto a usare il marciapiede. Proprio come ai tempi della chiusura per crollo della Galleria Vittoria. Abbiamo documentato, per esempio, il caso di una Bmw diretta verso via Acton che incrocia un’ambulanza (a sirene spente) avviata verso la Riviera di Chiaia. Non mancano affatto i veicoli privati che percorrono la bretella di strada che costeggia l’isolotto di Megaride: nella maggioranza dei casi si tratta di auto di grossa cilindrata. Porsche, x3, Alfa Romeo. Via Partenope, in sintesi, è una preferenziale per furbetti e privilegiati.



Il lungomare liberato si è trasformato nell’isola pedonale a singhiozzo. Anche dopo la riapertura del tunnel della Vittoria. Va precisato, in ogni caso, che esistono veicoli autorizzati al transito. Parliamo - com’è logico - delle ambulanze, delle forze dell’ordine, dei mezzi Asìa, dei camion o delle vetture utilizzate come carico e scarico merci per gli alberghi o per i ristoranti affacciati sul Mediterraneo (compresi quelli del Borgo Marinari, alle spalle di Castel dell’Ovo).

Va notato, però, che anche i mezzi autorizzati al passaggio imboccano spesso via Partenope in controsenso. Alla lista degli autorizzati vanno aggiunti i residenti di via Partenope (esistono infatti anche dei box sotterranei). «Sì, certo che i residenti sono autorizzati al transito - rivela un barista - ma è autorizzato solo chi ha scritto sulla tessera d’identità che abita in via Partenope. E non in via Chiatamone, Santa Lucia o via Arcoleo e dintorni».

A giudicare dalla grande intensità del flusso veicolare, insomma, via Partenope dovrebbe contare migliaia e migliaia di residenti. E le cose non stanno affatto così. «Non c’è nessuna telecamera attiva - prosegue un altro commerciante - Chi passa da qui può essere multato solo se c’è un controllo fisico dei vigili urbani, che però non presidiano via Partenope per tutto il giorno. La gente che sceglie di passare da qui rischia la multa, ma tanti lo fanno». La municipale percorre il lungomare, ma non c’è una pattuglia fissa. Così come non c’è nessun varco elettronico (non certo impossibile da installare) che registri le targhe di chi passa dove non si potrebbe. Entrambi fattori che rendono più facile la vita dei furbetti del lungomare.