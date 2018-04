Martedì 3 Aprile 2018, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquetta nel caos, ore di paralisi in automobile, strade talmente affollate da non permettere di muoversi liberamente, trasporti in crisi, pochi vigili. Prima di addentrarci nel racconto dei disagi è necessario fare una premessa, a beneficio di chi crede che le critiche servano solo a distruggere senza rendersi conto che sono necessarie per crescere meglio: tutti siamo entusiasti del rinnovato appeal turistico della città, ognuno è felice di scoprire che Napoli è amata dai visitatori, siamo certi che le persone sono rimaste affascinate dalla città. Ma siamo altrettanto certi che l’accoglienza preveda altri canoni, migliori, e Napoli deve battersi per raggiungerli.Chi ha provato a raggiungere la città nella giornata di Pasquetta ha fatto i conti con un insormontabile tappeto d’automobili. Dalla mattina alla sera la città è stata travolta dalle lamiere, ogni strada percorribile è stata occupata. Entrare in città s’è trasformato in un incubo: chi proveniva dall’area occidentale e puntava al lungomare s’è ritrovato bloccato già da Fuorigrotta, chi arrivava invece dalle autostrade e dall’area orientale ha fatto i conti con via Marina, un incubo. Anche perché quella strada segna l’avamposto dell’esercito di parcheggiatori abusivi di Napoli. Auto parcheggiate un po’ a caso, carreggiate ridotte, torpedoni di turisti a decine e in grande difficoltà di movimento: arrivare all’area del lungomare dopo aver lasciato l’autostrada ha richiesto anche tre ore.I parcheggiatoriE una volta raggiunto il luogo più ambito, il lungomare, è iniziata la guerra contro i parcheggiatori. Hanno preso possesso di ogni pezzetto di strada, anche quelle più defilate. Hanno preteso cifre esagerate (anche dieci euro) che hanno ottenuto, perché in un giorno di festa nessuno si mette a litigare con un delinquente da strada. Hanno dimostrato di essere i veri padroni della città. Anche perché la polizia municipale era in forze ridotte. E va detto che quelle forze hanno messo il massimo impegno: a Chiaia sono stati sanzionati nove parcheggiatori abusivi, al Vomero sette. I vigili hanno anche cercato di contrastare il mercato dei venditori abusivi che, però, è talmente vasto da non poter essere battuto da un manipolo di vigili.Gli abusiviQuello della vendita abusiva per strada è un fenomeno che in certe occasioni può essere considerato caratteristico, in altre viene bollato come indecente, in altre ancora, come quelle del Lunedì dell’Angelo, diventa addirittura pericoloso. Chi ha provato a passeggiare nelle strade anguste del centro storico riesce a capire perfettamente di cosa parliamo, lo comprenderà anche chi s’è avventurato su via Toledo o sul lungomare: si sono verificate situazioni-limite con pedoni talmente stipati gli uni sugli altri da non riuscire a muoversi, e i restringimenti causati dalla bancarelle improvvisate degli abusivi hanno reso ancora più invivibile la situazione. Ci sono stati lunghissimi momenti, nell’area di via Tribunali o a Toledo, durante i quali sarebbe stato letteralmente impossibile consentire il passaggio di un mezzo di soccorso: se ci fosse stato bisogno di un’ambulanza o dei Vigili del Fuoco, non sarebbe stato possibile farli passare per via della folla.La congestioneProprio il clamoroso affollamento pedonale dovrebbe essere inserito in un adeguato piano da parte dell’Amministrazione. Quando i presepisti di San Gregorio Armeno provarono a ipotizzare, nel periodo natalizio, un accesso a numero chiuso nel vicolo dei pastori, ci fu una sollevazione generale: «Non ci sarà mai il numero chiuso nelle strade della città». Si può anche essere d’accordo, ma è necessario, allora, prevedere alternative alla congestione pedonale che rischia di trasformarsi in pericolo reale per le persone: ammirevole il contributo della protezione civile e dei volontari, oltre a quello della polizia municipale, ma non basta, non può bastare. Occorre un progetto adeguato. Non ci sbilanciamo a prospettare sensi unici pedonali né a richiamare il tanto odiato numero chiuso: che sia l’Amministrazione a decidere, ma lo faccia e sia anche celere, perché di fronte al rischio dei cittadini non ci si può nascondere dietro una battaglia ideologica di apertura «punto e basta», occorre pensare per tempo alle contromisure