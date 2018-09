Domenica 30 Settembre 2018, 21:53 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2018 22:15

Un macchinista dell’Anm, che stava guidando il treno della Linea 1 in direzione Piscinola, è stato aggredito da un passeggero all’interno della stazione Dante. L’episodio risale alle 20.15. La ricostruzione non è ancora del tutto chiara, ma l’uomo, probabilmente ubriaco, pretendeva - avendo sbagliato treno - che il convoglio cambiasse direzione. Quindi ha iniziato a colpire con calci e pugni la porta della cabina guida; il vetro, spaccandosi, avrebbe ferito sia l'aggressore che il macchinista.L’operatore ha chiesto l’intervento delle guardie giurate e dei carabinieri, che hanno fermato il viaggiatore. I due sono stati accompagnati in ospedale, le loro condizioni non sono gravi. La sala operativa della metropolitana, intanto, dopo aver interrotto totalmente la circolazione su tutta la tratta per circa 20 minuti, poco dopo le ore 20 ha riattivato il servizio limitatamente però solo alla tratta Piscinola-Dante, mentre resta sospesa la circolazione dei treni tra Dante e Garibaldi, perché uno dei due binari è occupato dal treno fermo e l'altro binario serve per l'inversione di marcia dei convogli verso Piscinola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118. Poco dopo le 21 la circolazione è ripresa su tutta la tratta, dopo la sostituzione del treno dove è avvenuta l'aggressione.«È un episodio come i tanti che avvengono con regolarità nel fine settimana, con baby gang scatenate e balordi sui treni e i bus - dice il sindacalista Usb Adolfo Vallini - siamo molto lontani dal garantire la massima sicurezza nelle stazioni e sui mezzi del trasporto pubblico, per i viaggiatori e il personale in servizio. Da anni chiediamo alla Prefettura di aumentare la sorveglianza, al Comune di Napoli di intensificare i controlli e all’Anm di riqualificare il personale amministrativo attualmente in esubero, secondo il piano industriale, in particolare i giovani, per potenziare e meglio dislocare le squadre di controlleria e ripristinare la figura del bigliettaio a bordo dei bus». «È l’ennesima immotivata aggressione brutale ai danni di un dipendente Anm – denuncia Fabio Cuomo (Orsa) - Ormai non si contano più questi attacchi gratuiti al personale al front line, sia sui bus che sul metrò. Chiediamo un intervento immediato delle autorità, delle istituzioni e dell'azienda a tutela del personale prima che scappi il morto».