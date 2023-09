Napoli, sequestrata carrozzeria in zona «Maddalena»: multato il titolare

Durante l'attività di controllo del territorio in Zona «Maddalena», quartiere San Lorenzo, nei pressi di Piazza Garibaldi gli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale e Unità Operativa Tutela Ambientale, hanno individuato e sottoposto a sequestro una carrozzeria.

Il titolare è risultato sprovvisto di qualsiasi tipo di autorizzazione ed effettuava le proprie lavorazioni, utilizzando sostanze chimiche pericolose, solventi e vernici, sulla pubblica via con evidente pericolo per la propria salute ed a quella dei residenti di zona.

Gli Agenti della Polizia Locale hanno pertanto proceduto al sequestro, per la successiva confisca, di tutta l’attrezzatura, del locale e di tutti i rifiuti speciali pericolosi rinvenuti al fine di adottare le procedure per il corretto smaltimento. Inoltre il titolare è stato deferito all’AG per le violazioni della normativa ambientale e gli sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 10.000 €.